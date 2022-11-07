Папа Римський отримав осколок міни, яка зруйнувала храм в Ірпені (фото)

Папа Римський, який нещодавно казав про “гуманізм росіян”, отримав від глави УГКЦ Святослава Шевчука фрагмент російської міни, яка знищила фасад храму в Ірпені.

Папі Римському вручили фрагмент міни, яка зруйнувала фасад храму в Ірпені. Цей “подарунок” він отримав від глави УГКЦ Святослава Шевчука.

Про це Шевчук написав на своїй сторінці в соцмережі.

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“Наш подарунок Святійшому Отцеві Франциску — фрагмент російської міни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в місті-мученику Ірпені — символічний ще й тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю”, - наголосив Святослав Шевчук.

Він також додав, що під час розмови Франциск начебто висловив близькість до багатостраждального українського народу та запевнив, що є поряд з українцями.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський здивував світ своїм ставленням до росіян, які вбивають українців. Він назвав громадян РФ “гуманістами”. Також він згадав Достоєвського, який начебто "надихає християн до осмислення християнства".

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