Папа Римський тричі просив Путіна про гумкоридор з Маріуполя, той йому відмовив

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя.
Однак Путін відповідав, що не може гарантувати його безпеки.
Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero з посиланням на джерела.
Перші два рази Франциск пропонував Путіну дозволити вивезти маріупольців гуманітарним коридором на території, підконтрольні Україні. Ці прохання передавалися Путіну наприкінці березня і ближче до Різдва конфіденційними каналами.
Папа Римський був готовий направити до Маріуполя з Польщі свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського, який супроводжував подароване Ватиканом авто швидкої допомоги.
Третій раз Папа запропонував вивезти цивільне населення з "Азовсталі" на кораблі під прапором Святого Престолу – ймовірно, тому, що під кутом зору логістики забрати людей з комбінату було б легше через порт.
Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області, яке з початку березня перебуває в облозі російських військ, українські військові тримають оборону на території "Азовсталі", по території підприємства російські окупанти продовжують завдавати бомбові удари. Маріупольська міська рада повідомила, що на металургійному заводі перебувають не менше 2 тисяч цивільних — жінки, діти та літні люди.
Україна не раз намагалася організувати гуманітарний коридор із Маріуполя, але російська сторона постійно зривала його проведення.
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