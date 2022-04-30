Папа Римський тричі просив Путіна про гумкоридор з Маріуполя, той йому відмовив

Папа Римський тричі просив Путіна про гумкоридор з Маріуполя, той йому відмовив

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя.

Однак Путін відповідав, що не може гарантувати його безпеки.

Про це повідомляє італійська газета Il Messaggero з посиланням на джерела.

Перші два рази Франциск пропонував Путіну дозволити вивезти маріупольців гуманітарним коридором на території, підконтрольні Україні. Ці прохання передавалися Путіну наприкінці березня і ближче до Різдва конфіденційними каналами.

Папа Римський був готовий направити до Маріуполя з Польщі свого довіреного кардинала з гуманітарних питань Конрада Краєвського, який супроводжував подароване Ватиканом авто швидкої допомоги.

Третій раз Папа запропонував вивезти цивільне населення з "Азовсталі" на кораблі під прапором Святого Престолу – ймовірно, тому, що під кутом зору логістики забрати людей з комбінату було б легше через порт.

Папа Римський запросив українську делегацію на зустріч

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області, яке з початку березня перебуває в облозі російських військ, українські військові тримають оборону на території "Азовсталі", по території підприємства російські окупанти продовжують завдавати бомбові удари. Маріупольська міська рада повідомила, що на металургійному заводі перебувають не менше 2 тисяч цивільних — жінки, діти та літні люди.

Україна не раз намагалася організувати гуманітарний коридор із Маріуполя, але російська сторона постійно зривала його проведення.

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