Папа Римський у річницю вторгнення РФ шокував цинічною заявою про війну в Україні

Папа Римський під час недільної молитви закликав до "дипломатичного розв'язання" та мирного "справедливого миру" у війні в Україні.

Про це пише Vatican News.

У повідомленні зазначається, що після проказування молитви в останню неділю лютого Папа Франциск звернувся із закликом, приуроченим до другої річниці від початку широкомасштабної війни в Україні. Зокрема, промовляючи до римлян і паломників, які в неділю, 25 лютого, зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву Папа Франциск, закликав "віднайти ту дещицю людяності, яка допоможе створити умови для дипломатичного розв'язання в пошуках справедливого та тривалого миру".

"24 лютого ми зі скорботою згадували другу річницю початку повномасштабної війни в Україні. Як же багато жертв, поранених, руйнувань, страждань, сліз було протягом цього періоду, який стає жахливо довгим і кінця якого досі не видно! Це війна, яка не лише спустошує цей регіон Європи, але й здіймає глобальну хвилю страху та ненависті", - виголосив він.

Як повідомляли раніше, Папа Римський Франциск відзначився новою заявою про фактор "мучеництва" у російсько-українській війні.

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