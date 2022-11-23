Папа Римський виступив із різкою заявою про війну в Україні: згадав про Голодомор, як геноцид українців

Папа Римський Франциск у середу, 23 листопада, виступив із найрізкішим засудженням війни проти України. Понтифік згадав про Голодомор, як геноцид українців.

Про це пише The Wall Street Journal.

Західна преса називає виступ Папи найрізкішою заявою від початку війни. Попри те, він і досі відверто не засудив Росію за те, що ця держава масово вбиває українців.

У своїй промові після меси Франциск згадав про Голодомор 1932-1933 років.

"Цієї суботи (26 листопада) відзначається річниця жахливого геноциду, Голодомору, винищення людей голодом 1932-1933 років, який був штучно викликаний Сталіним. Давайте помолимося за жертв цього геноциду та помолимося за всіх українців, дітей, жінок, старих, які сьогодні страждають як мученики від агресії", - сказав понтифік.

Папа Римський закликав молитись за українців, як "стражденний та змучений народ".

Заяви Папи Римського про війну в Україні

Від початку війни Папа Римський підтримав українців та за його заявами, робив усе можливе, щоб трагедії не сталось.

Проте понтифік встиг оскандалитись неоднозначними заявами про війну в Україні. Він заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Також він заявляв, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.

Франциск стверджував, що "росіяни є великим народом" і понтифік не вірить у їхню жорстокість стосовно українців.

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