Папа Римський закликав почати переговори щодо припинення вогню

Папа Римський закликав національних лідерів не наражати життя людей на жахи війни в Україні.

Папа Римський Франциск звернувся із закликом з нагоди 100 днів від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, закликавши до справжніх переговорів і спинити моторошне знищення міст і сіл.

Про це він заявив у ході недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі, пише Vatican News.

"Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок…І в той час, як шаленіє безумство руйнування і смерті та розпалюються протистояння, підживлюючи ескалацію, дедалі небезпечнішу для всіх.

Повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення. Нехай буде почутим сповнене відчаю волання людей, що страждають, – бачимо це в медіа кожного дня, – нехай зберігається пошана до людського життя, нехай зупиниться моторошне знищення міст і сіл на сході України", - йдеться у промові.

Нагадаємо, Папа Римський засудив блокаду українського експорту та закликав не використовувати зерно як зброю.

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