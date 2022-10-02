Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Папа Римський закликав Путіна припинити "потік насильства і смерті" в Україні

Дата публікації
Перегляди
606
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Папа Римський закликав Путіна припинити "потік насильства і смерті" в Україні

Фото: Associated Press

Папа застеріг, що українська "криза" може перерости в ядерний конфлікт, який може мати "неконтрольовані наслідки для всього світу".

Папа Римський Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна припинити "потік насильства і смерті" в Україні.

Про це повідомляє "Deutsche Welle українською".

Папа застеріг, що українська "криза" може перерости в ядерний конфлікт, який може мати "неконтрольовані наслідки для всього світу".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.

Ядерна зброя – огидна: Ватикан засудив погрози від РФ

Ядерна зброя – огидна: Ватикан засудив погрози від РФ

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація