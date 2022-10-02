Папа Римський закликав Путіна припинити "потік насильства і смерті" в Україні

Папа застеріг, що українська "криза" може перерости в ядерний конфлікт, який може мати "неконтрольовані наслідки для всього світу".

Папа Римський Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна припинити "потік насильства і смерті" в Україні.

Про це повідомляє "Deutsche Welle українською".

Папа застеріг, що українська "криза" може перерости в ядерний конфлікт, який може мати "неконтрольовані наслідки для всього світу".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки, і закликав не робити цього.

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