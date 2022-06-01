Папа Римський засудив блокаду українського експорту та закликав не використовувати зерно як зброю

Папа Римський засудив блокаду українського експорту та закликав не використовувати зерно як зброю

Він закликав зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему.

Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів.

Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції в середу, 1 червня, пише Vatican News.

"Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах. Звертаюся із палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні", - закликав він.

Нагадаємо, Китай закликав забезпечити безперешкодний експорт українського зерна.

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