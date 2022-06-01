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Папа Римський засудив блокаду українського експорту та закликав не використовувати зерно як зброю

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Папа Римський засудив блокаду українського експорту та закликав не використовувати зерно як зброю

Фото: Associated Press

Він закликав зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему.

Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів.  

Про це він сказав наприкінці загальної аудієнції в середу, 1 червня, пише Vatican News. 

"Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах. Звертаюся із палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні", - закликав він.

Нагадаємо, Китай закликав забезпечити безперешкодний експорт українського зерна.

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