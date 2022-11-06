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Папа Римський заявив, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2004
Час на прочитання
2 хв
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Папа Римський заявив, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Фото: Associated Press

Папа Римський також згадав про Достоєвського, який "надихає християн до осмислення християнсва".

Папа Римський Франциск під час спілкування з журналістами заявив, що не вірить у жорстокість громадян Росії щодо українців та додав, що вважає росіян "великим народом". 

Про це пише Vatican News.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово “багатостраждальна” [дослівно: “martoriata” - “піддана мукам” від “martoriare” - “катувати, мучити”] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", – сказав Папа Римський. 

Франциск також додав, що в 11 років він познайомився з українським священником, який навчив його прислуговувати під час української літургії. І саме через цього отця він прихильний і до українців. 

"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами", - сказав Папа. 

Папа Римський і війна проти України 

Папа Римський Франциск підтримав українців після того, як Росія напала на нашу державу. Проте водночас понтифік оскандалився й іншими гучними заявами, через які його критикували в Україні та світі. Зокрема перед Великоднем під час хресної ходи Ватикан вирішив, що хрест повинні нести українка та росіянка. 

Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Також він заявляв, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2004
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