Папа Римський заявив, що вважає росіян "великим народом" і не вірить у жорстокість громадян РФ щодо України

Папа Римський Франциск під час спілкування з журналістами заявив, що не вірить у жорстокість громадян Росії щодо українців та додав, що вважає росіян "великим народом".

Про це пише Vatican News.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово “багатостраждальна” [дослівно: “martoriata” - “піддана мукам” від “martoriare” - “катувати, мучити”] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", – сказав Папа Римський.

Франциск також додав, що в 11 років він познайомився з українським священником, який навчив його прислуговувати під час української літургії. І саме через цього отця він прихильний і до українців.

"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами", - сказав Папа.

Папа Римський і війна проти України

Папа Римський Франциск підтримав українців після того, як Росія напала на нашу державу. Проте водночас понтифік оскандалився й іншими гучними заявами, через які його критикували в Україні та світі. Зокрема перед Великоднем під час хресної ходи Ватикан вирішив, що хрест повинні нести українка та росіянка.

Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Також він заявляв, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.

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