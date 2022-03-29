Паперові чи електронні: у МОЗ пояснили, які рецепти на ліки зобов’язані приймати усі аптеки

Паперові чи електронні: у МОЗ пояснили, які рецепти на ліки зобов’язані приймати усі аптеки

У МОЗ пообіцяли проводити моніторинг мереж аптек, щоб вони дотримувались чинних вимог.

Усі аптеки в Україні мають обов’язково відпускати ліки за паперовими та електронними рецептами. Зокрема це стосується препаратів за програмою "Доступні ліки".

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда після отриманої скарги про те, що деякі аптеки перестали приймати паперові рецепти.

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"Спільно з Держлікслужбою ми провели вибіркові перевірки, а потім – додаткову зустріч з операторами ринку, яка стосувалася змін у нормативно-правовій базі, зроблених ще в перші дні війни.Тому зараз проблем із видачею інсулінів та препаратів з програми "Доступні ліки" за паперовими рецептами не повинно бути", – пояснив він.

У МОЗ пообіцяли проводити моніторинг мереж аптек, щоб вони дотримувались цих вимог.

Також у комунальних аптеках ліки за програмою реімбурсації, тобто за механізмом відшкодування державою вартості лікарських засобів, вже відпускаються за обома варіантами рецептів.

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"Рецепти на препарати з "Доступних ліків" та на інсуліни повинні бути виписані на місяць", – нагадують у МОЗ.

Наразі в Україні є понад мільйон флаконів з інсуліном, його направляють у регіони, де аптеки повністю припинили свою роботу.

Крім того, знайти аптеку, в якій продається інсулін, можна знайти за допомогою сервісу Tabletki.ua.

Про те, як отримати консультацію сімейного лікаря чи рецепт на інсулін - у нашому матеріалі.

Де дістати ліки, якщо їх нема в Україні - медична експертка Дарка Озерна

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