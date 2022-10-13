"Паперові війська": чому Білорусь спустошує власні склади з артилерією

Білорусь, особливо її самопроголошений президент Олександр Лукашенко, використовує бравурну загрозливу риторику щодо України. Натякає, погрожує... Але вже восьмий місяць війни в Україні, він ще не надав свою армію для наступу на Україну.

На цьому наголосив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко під час розпомви із журналісткою ТСН.ua.

"Він (Лукашенко - ред.) надав територію Білорусі, як майданчик для вторгнення, повітряний простір - для завдавання ударів по території України та запуску дронів-камікадзе. Тому це дійсно військовий злочинець. Але чому він не використовує армію?.. Тому що він розуміє, що у разі використання армії її буде знищено в Україні", - зазначив експерт.

За словами Коваленка, порівнювати білоруську армію з тими, кого ЗСУ у лютому змусили тікати, тобто "найкращими" військами РФ, неможливо.

"Білоруська армія - це паперова армія. Вона не має професійного, бойового досвіду. Однак порівняно з російською армією зараз білоруська стає більш мілітарною", - додав він.

Коваленко також пояснив, чому від вересня з території Білорусі вивозять велику кількість боєприпасів, техніки.

"Наприклад, зі складів 1405, 1398, 1786, а також з арсеналів збереження боєприпасів 4346 постійно триває вивоз саме боєприпасів до ствольної та реактивної артилерії росіян. Також з території Білорусі вивозять артилерию. Вона дуже важлива для росіян і білорусів, коли виконуються дії в наступі або обороні. З 969 бази резерву вивозять танки. Про що це все говорить?.. Країна, що готується до повномасштабного вторгнення в іншу країну, не буде спустошувати свої склади - віддавати усю зброю та боєприпаси іншій країні. Тому я відношуся до заяв Лукашенка, як до інформаційної імітації", - сказав Коваленко.

Загроза з боку Білорусі: що відомо

Очільники Білорусі і РФ - Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки такої "співпраці" можуть бути не раніше весни.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгнення до України. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

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