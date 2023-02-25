Папі Римському подарували браслет з "Азовсталі", гілку бавовни, прапор України та показали фільм про війну

У Ватикані організували показ фільму про російську агресію та злочини окупантів в Україні.

Папа Римський Франциск отримав у подарунок браслет з останньої довоєнної партії сталі з "Азовсталі", де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя, який став символом української незламності. У Ватикані презентували двогодинний фільм про війну в Україні – "Свобода у вогні: боротьба України за свободу".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Початок документального фільму анонсував американський режисер Євгеній Афінеєвський, стрічку показують з італійськими субтитрами.

На показі також був присутній один із найменших мешканців "Азовсталі" – Святослав, який разом з мамою Анею переховувався у бункерах заводу. Хлопчику зараз 1,4 роки – він один з героїв цього фільму, який пережив тотальні обстріли і блокаду Маріуполя. А його тато досі перебуває у полоні росіян.

На зустріч із понтифіком чекала і Наталя Кравцова, її син у полоні вже дев'ять місяців. Наталя є членкинею організації "Жінки зі сталі", чиї родичі в полоні у російських загарбників – й боряться за звільненя усіх полонених.

Поки Франциск і пару сотень людей дивляться кіно, а під російським посольством у Ватикані у цей час проходить акція протесту українців. Посольство підсвічують синьо-жовтим прапором, вимагають від окупантів забиратися геть з України.

Після показу документального фільму Папа Римський зустрівся українками та маленьким Святом в окремій кімнаті. Маленького хлопчика з кіно він пізнав по плямці на щічці.

Наталя Кравцова показала понтифіку список – 147 жінок у російському полоні, та продемонструвала фото змучених захисників "Азовсталі". Вона розповіла Папі Римському, що один з чоловіків втратив 40 кг ваги за вісім місяців перебування у полоні.

Папі Римському дарують браслет з металу "Азовсталі". Йому також презентували монету з назвою зруйнованого міста і захисником на ній.

Журналістка 1+1 Наталія Нагорна, звертаючись до Папи, сказала: "Те, що я стою перед вами це справжнє диво, і не тому, що ви – Папа Римський а я – звичайна українська жінка. Сьогодні 365-й день як Росія постійно бомбить мою країну. І те, що ми змогли вижити і приїхати до вас – це справжнє диво", - наголосила вона.

Журналістка також запитала Папу, навіщо намагатися помирити українців з ворогами, нести спільні хрести з росіянами та сподіватися на те,що ті, хто нас вбивають цивілізовані люди?

"Іноді українцям здається, що ви не на нашому боці. Нам здається, що Бог має бути на нашому боці, бо Бог – це любов і свобода. Мені хочеться вірити, що ви на боці свободи, любові та України", - звернулась Наталя Нагорна до Папи Франциска.

"Так, так і є", - відповів понтифік.

Кореспондентка презентувала Папі Франциску сіль з останньої партії розбитого Соледара, гілку бавовни та прапор України.

Наталя Нагорна також пропонує Папі римському приїхати і побачити все в Україні на власні очі – наприклад, село Луч на Миколаївщині – де нема жодного цілого будинку, але вистояв прапор.

"Прапор з села яке було відбите у росіян, воно повністю зруйноване і туди я вас теж запрошую", - сказала вона.

В кінці Папа Римський поцілував прапор України.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України, у Ватикані відбувся показ документальної стрічки "Свобода у вогні: боротьба України за свободу". Фільм є продовженням номінованого на "Оскар" проєкту "Зима у вогні", а до його створення залучена група 1+1 media, надавши частину архівних матеріалів.

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