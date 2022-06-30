"Папірець з найнижчим у світі рейтингом": в Енергодарі окупанти відкривають "пункти оформлення громадянства РФ"

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області російські загарбники відкривають "пункт приймання документів для оформлення громадянства РФ".
Натомість так звану "матеріальну одноразову допомогу" пенсіонерам по 10 тисяч рублів видавати припинили.
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"Рашисти оголосили, що в Енергодарі відкрився пункт прийому документів для оформлення громадянства рф і заходилися робити широку рекламну кампанію папірця з найнижчим у світі рейтингом", - написав він.
Натомість обіцяну допомогу по 10 тисяч рублів вже не видають.
"Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на кшталт того", - каже Орлов.
Також, за словами мера, Енергодаром активно поширюються чутки про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори та нібито припинять працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні.
"Як наслідок вчора це спричинило великий ажіотаж на знятття готівки з банківських карток. Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей "бізнес" контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно", - написав Орлов.
За словами мера Енергодара, протягом останнього тижня росіяни знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів. Натомість в Енергодар вже почав заходити кримський провайдер та налаштовувати свій трафік.
"Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів", - пояснив мер.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Енергодарі та найближчих селах району окупанти викрадають людей з подальшою вимогою викупу.
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