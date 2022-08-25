Папу Римського розкритикували за співчуття через смерть доньки ідеолога Путіна Дугіна

"Не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву" - посол України у Ватикані розкритикував Папу Римського, який назвав загиблу доньку російського пропагандиста "безневинною жертвою війни", йдеться в ТСН.

Про Дар'ю Дугіну, дочку ідеолога Путіна, глава католицької церкви згадав напередодні під час загальної аудієнції. Він заявив, що думав про "бідну дівчину, яку підірвали бомбою, закладеною під сидінням її автомобіля в Москві".

Посол України у Ватикані зазначив у «Твіттері», що виступом Папи розчарований. І спитав: як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою?

Авто з Дар'єю Дугіною - послідовницею свого батька-пропагандиста, яка встигла відзначитися співпрацею з прокремлівськими каналами, було підірвано у Підмосков'ї 20-го серпня. Росія звинувачує у її смерті українські спецслужби, Київ свою причетність заперечує.

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