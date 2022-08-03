Пара стареньких живе просто на лінії вогню на Миколаївщині, бо пообіцяли сусідам пригледіти за господарствами

На Миколаївщині в напівзруйнованому будинку, в геть знищеному селі без електрики, каналізації та магазинів живе подружжя пенсіонерів.

Щодня пара під обстрілами годують усіх покинутих собак, котів та курей. Вони бачать, як зникають сусідські будинки, розсипаючись на цеглу від влучань російських снарядів. І радіють кожному дню, коли вдається пережити ворожі обстріли, йдеться в ТСН.

Пустка на вулицях, пустка в будинках, пустка в полях. Сотні вирв у селі, сотня розбитих вщент будинків. «Стріляють з усього. Цілих хат тут не має», - розповідають військові.

Тут така щільність вогню, що снаряди влучають в одне місце по п'ять разів.«Б`ють наземними ракетами всіма калібрами», - додають бійці.

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Доруйновуючи хати, спалюючи трактори і автівки, які лишили місцеві, тікаючи з домівок від війни. Але серед цього пекла вони таки виживають - стареньке подружжя. «Бо нікуди, кинути все і поїхати, а в нас було господарство і ще п’ятеро сусідів лишили нам господарство, сказали на пару тижнів, а як з’ясувалось на 5 місяців. Я ж не покину, не поїду», - каже жінка.

Їй 76 років, а йому - 75. Він на милицях, вона по господарству. Ще тримали корівку, але віддали на забій, немає чим годувати. Проте залишилися кури і багато собак.

«Двадцять дві, всіх годують, допомагають волонтери. Панотець корм підвозить, хліба мішок привезли», - розповідає пара.

Дід Юрій лишився з дружиною, вирішили разом виживати в селі-примарі. «Сідаємо і все, я навчився по-пластунськи повзати, на колінах. Йшов з туалету, почали стріляти, я до трактора, до заднього колеса по-пластунськи, тільки встав, знову стрільба. Я до переднього і під трактор, а потім до ганку, а ганку вже немає», - розповідає чоловік.

Світла тут давно не має, рятує генератор - води у степу не має, привозять хлопці. Питна вода тут тепер на вагу золота.

Ракети, снаряди так переорали село, що від нього лишились суцільні димарі. Життя сюди не скоро повернеться, та й нікуди вертатись людям - від їхніх осель, що будували все життя, нічого не лишилось. Війна триває просто на вулицях цього розстріляного і спаленого селища разом зі старенькими - Людмилою і Юрою. «Нікуди не йдемо, молимось, щоб нас Господь зберіг, і все», - каже пара.

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