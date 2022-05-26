"Парадного маршу точно не буде": військовий експерт розповів, чи повернуться окупанти на північ знову

"Парадного маршу точно не буде": військовий експерт розповів, чи повернуться окупанти на північ знову

Російські загарбники зосередили свої сили на Донбасі.

Російські окупанти навряд чи зможуть знову атакувати північ країни.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону “FreeДОМ”.

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"Повернення на північ - це перебільшення. По-перше, напрямок головного удару для них сьогодні - Донецька та Луганська області. Вони там будуть кидати у бій все, що лише може бути. Щодо півночі, то другого походу, гадаю, не буде. Для цього потрібно зібрати ще одне хоча б двохсот тисячне угруповання, що увійшло до України 24 лютого.

До того ж, ми укріплюємо кордони кожного дня. Вже такого парадного маршу точно не буде. За даними нашої розвідки, ми не бачимо створення наступального угруповання. Скоріше за все, там буде перекинуто декілька батальйонів тактичних угруповань, що можуть атакувати наш кордон з метою відволікання уваги та метою унеможливити перекидання наших військ на схід", - сказав він.

Раніше Генштаб України повідомив, що станом на 26 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,6 тисячі осіб. Російські окупанти ведуть наступальні дії на кількох напрямках.

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