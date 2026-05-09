Парадокс 9 травня: навіщо Путін погрожує Києву масованим ударом - ISW

Путін не може надійно захистити Москву / © Associated Press

Росія, ймовірно, скористається запровадженим режимом припинення вогню, щоб виправдати погрози ескалації або для фактичної ескалації проти України.

Про це йдеться у звіті ISW.

У ISW зазначили, що Росія висуває все більш різкі погрози ескалації щодо України.

Зокрема, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія зробить «відповідні кроки», якщо Україна завдасть ударів по Росії з метою «зірвати» святкування 9 травня, зокрема атакує «центри ухвалення рішень у Києві».

Аналітики вважають, що Кремль, вочевидь, намагається довести, що здатний змусити населення Києва виїхати і може контролювати ухвалення рішень партнерами України за допомогою погроз ескалації.

«Насправді російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, прагне приховати слабкість, яку оголили удари українських сил по глибокому тилу Росії», — вважають аналітики.

ISW, як і раніше, вважає, що погроза Росії застосувати відповідні заходи проти України за нібито плановані удари по Москві 9 травня відображає визнання Путіним того факту, що він не може надійно захистити свою столицю.

РФ погрожує ударами по Україні

Москва погрожує ударом по центру Києва, якщо українська армія атакує Парад перемоги 9 травня.

МЗС РФ навіть закликало заздалегідь евакуювати дипломатів зі столиці України і заявило про готовність армії запустити масовано ракети по Києву. Таку ж заяву повторило Міноборони РФ.

У відповідь ЄС заявив, що не забиратиме своїх дипломатів із Києва після закликів Росії виїхати з міста через можливу ескалацію 9 травня.

«Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію — російську агресивну війну проти України», — наголосив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Зазначимо, що у першу ніч оголошеного перемир’я між Україною та РФ окупанти випустили ракету та дрони.

