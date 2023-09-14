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Парамедики заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами та неякісні турнікети

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Парамедики заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами та неякісні турнікети

Парамедики заявили про критично низьке забезпечення армії медзасобами / Фото: Associated Press

В Україні виробляють 160 різновидів турнікетів, а придатних лише два.

Українська армія забезпечена медичними засобами, зокрема турнікетами, максимум на 5%. Останнім часом ситуація погіршується.

Про це заявив голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наша армія забезпечена медициною відсотків на 5 максимум, це так раніше було. За останні пару місяців усе погіршилось. Усі ініціативи з перевірки джгутів, щоб не було китайських турнікетів, закінчилися тим, що начмеди отримали суворі догани. Їх змушували мовчати й написати, що у всього бойового складу американські джгути. Нормальних джгутів у нас 5 %, а решта - це якісь ФОПи, у тому числі китайські, які не працюють. І через це наші солдати помирають", - наголосив Вус. 

За словами його словами, в Україні виробляють 160 різновидів турнікетів, а придатних лише два.

"Січ" і "Дніпро" - це два єдиних українських джгута, які працюють", - додав він.

Ярослав Вус висловив жаль, що ЗСУ отримує 158 "цих нехороших джгутів". На кожного пораненого бійця використовується до 8 турнікетів на день. На фронті кожен день використовується приблизно тисячі джгутів.

"Їх потрібна колосальна кількість.  А ще потрібна велика кількість засобів для тампонування рани, для пневмотораксу й т.д.. Для чого ці відписки Міноборони? Якщо люди, які дотичні до війни знають, що ми забезпечені на 0%, а не на 100%", - підкреслив Вус.

Тим часом бійцям передали амуніцію, вилучену у кримінальній справі. Зокрема, йдеться про бронежилети, плитоноски, каски, оптичні приціли, магазини та тепловізори вартістю 2,9 мільйона гривень, які вилучили у межах кримінального провадження.  

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Дата публікації
Перегляди
255
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