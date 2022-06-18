Парамедикиня і волонтерка "Тайра" записала перше відео після звільнення з російського полону

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" записала перше відео після звільнення з російського полону.
Парамедикиня подякувала українському президентові Володимиру Зеленському та усім, хто працював над її поверненням додому.
Відео показали в ефірі спільного телемарафону UAразом.
"Я дякую президентові України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто перебуває на тій стороні, знають, що все вийде і що всі ми будемо вдома, як вдома зараз я. Дякую",- коротко сказала "Тайра".
Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.
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