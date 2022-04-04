Паразитують на злочинах своїх військових: російські хакери атакували органи влади в Україні

Паразитують на злочинах своїх військових: російські хакери атакували органи влади в Україні

Окупанти цинічно паразитують на болючій для українців темі.

Російські хакери здійснюють нову кібератаку на державні органи влади України. На цей раз вбивці розсилають шкідливий файл із нібито переліком російських військових злочинців.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці, що знищують Україну (домашні адреси, фото, номери телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що це здійснює група UAC-0010 (Armageddon).

"Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні", - повідомили в Держспецзв'язку.

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