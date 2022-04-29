Парламент Німеччини "дотис" Шольца: Україна отримає і важке озброєння, і навчання ним керувати

Сьогодні німецькі депутати більшістю голосів прийняли ініціативу підтримати постачання Україні важких озброєнь.

Тільки нещодавно німецький уряд дав згоду на поставку Україні зенітних установок «Гепард», йдеться в ТСН.

Нерішучу позицію Олафа Шольца щодо озброєння України зброєю критикували в опозиції, і вже навіть в уряді. «Партія Зелених» та ліберали – це частина уряду, не проти підтримати Україну важким озброєнням, утім впиралася партія канцлера – соціал-демократи. Сам очільник уряду пояснював, що відмовляється допомогти Україні важкою зброєю, бо боїться Третьої світової війни і ядерного удару з Росії.

«Тобто наш канцлер справді думає, що якщо інші країни, а їх багато, постачають в Україну важке озброєння, то вони автоматично наближають війну в Європі? Це ж до чого гротескне перекручування причини і наслідків! Чому інша зброя не призводить до Третьої світової, а саме німецька зброя викличе війну», - заявляв голова фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Найбільша опозиційна фракція погрожувала поставити питання на поіменне голосування, а це було б серйозним ударом особисто по канцлеру, та в останній момент компроміс знайшли. Проти поставок важкої зброї виступили тільки традиційні друзі Путіна – «Ліва партія» і німецькі ультраправі. Там уже чекають, коли закінчиться війна і можна буде знову будувати дружні відносини із Росією.

«Я чітко кажу – Німеччина не є в стані війни, ані з Україною, ані з Росією! Більшість німецького населення не хочуть бути втягненими в цю війну і не хочуть у цій війні брати жодної участі», - запевняв голова фракції «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла.

Попри це парламент більшістю голосів підтримав постачання важкого озброєння Україні. Канцлера Німеччини Олафа Шольца на обговоренні в парламенті не було. Натомість він вирушив у відрядження до Японії. Для опозиції ще одна нагода для критики - і за нерішучу позицію канцлера щодо допомоги Україні озброєнням, і за небажання про це говорити.

Чому Німеччина боїться активно допомагати Україні зброєю і на що нарешті наважилася

Та із Токіо канцлер заявив, що рішення парламентарів вітає. «Ми підтримуємо рішення США надати Україні 18 гаубиць. Ми організуємо для українців навчання в Німеччині, щоби ефективно керувати танками. Тут ми також співпрацюємо із Нідерландами. Також ми вирішити надати зенітні установки «Гепард» для оборони з повітря. Усе це відповідає рішенню, яке сьогодні ухвалив наш парламент», - заявив він. .

Утім постачати новітні розробки німецького оборонпрому Україні напряму Берлін так і не наважується. Танки радянського зразка передасть Києву Словенія, натомість Німеччина поступово компенсує це своїми танками. Такий же тристоронній обмін зброєю для України вже планують із Чехією.

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