Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських воєнних злочинців.

Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Єгор Чернєв.

За його словами, рішення було ухвалено одноголосно, після чого резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

"Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", - наголосив він.

Також зазначається, що документ містить низку важливих для України рішень – збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Прийняття цієї резолюції - це важливий політичний крок, який відображає настрої у західних парламентських колах, а тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень. Також дуже тішить той факт, що українська позиція, така як створення трибуналу, виплата репарацій чи визнання росії державою-терористкою, поступово стає мейнстрімом на найвищих міжнародних майданчиках", - резюмував Чернєв.

Нагадаємо, Чехія третьою у Європі визнала Росію країною-терористкою.

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