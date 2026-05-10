- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Пародія на "Фламінго": РФ показала нову крилату ракету Герань-5, якою вже била по Україні
РФ показала ракету-дрон «Герань-5», яку аналітики називають копією західних та іранських зразків. За схожістю її порівняли з «Фламінго».
Росіяни під час свого параду у Москві 9 травня вперше показали на відео нову крилату ракету Герань-5, якою вже били по Україні.
Про це пише Defense Express.
У Мережі нову російську ракету порівнюють з українською FP-5 «Фламінго» чи німецькою «Фау-1», хоча аналітики відносять її до нового класу «недорогих крилатих ракет», який активно розвивається на Заході.
У порівнянні з українською «Фламінго» російська «Герань-5» менша за розмірами, має значно меншу бойову частину у 90 кг (проти однотонної бойової частини Фламінго) та втричі меншу дальність — 1000 км.
Зовнішній вигляд «Герані-5» нагадує іранську ракету Karrar, з якої росіяни скопіювали рішення розташування крил та оснащення ракетою «повітря-повітря», у випадку «Герань-5» — це Р-73. Також ідеться вже не про тестування, а про початок виробництва у Росії нової заводської версії з ракетою Р-60, сказано у матеріалі.
Завдяки реактивному двигуну, який дозволяє крилатій ракеті розвивати швидкість орієнтовно до 600 км/год, «Герань-5» може стати окремою загрозою для української ППО, особливо у разі її перевантаження під час масованих атак РФ, пишуть аналітики.
Нагадаємо, на початку 2026 року під час атак по Україні було зафіксовано застосування нового БпЛА «Герань-5». Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.