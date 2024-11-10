"Пародія": росіяни стали використовувати новий БпЛА під час атак ударними дронами — деталі

Для чого росіянам безпілотники з фанери і пінопласту.

Ворожі війська під час атак "Шахедами" на Україну застосовують нові дешеві БпЛА з фанери і пінопласту "Пародія". Саме такі дрони відволікають увагу ППО і мобільних вогневих груп.

Про це повідомив український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш".

"До уваги всіх підрозділів. Ось так виглядає російський БпЛА "Пародія". Він не має заряду і активно застосовується в моменти атаки Шахедами", — написав він.

За його словами, "Пародії" потрапляють до загальної статистики. Мобільна група візуально в темряві не може відразу ідентифікувати його.

"Засоби ППО також не можуть точно відображати точні розміри цих апаратів, оскільки вони близькі до "оригіналів", а їхні світловідбивні можливості вводять в оману", — пояснив експерт.

Блогер також розповів, що ці російські дешеві, адже у них відсутній бензобак, а виготовлені вони з фанери та пінопласту Замість бензобаку росіяни використовують тут пакет із паливом. Проте своє завдання фальшиві БпЛА виконують.

"І ті дрони, які в статистиці подаються як "локаційно втрачені", — якраз вони і є. На відміну від "Шахедів", у них немає великого запасу ходу, є тільки можливість залетіти, долетіти до середини країни" і там впасти в полях", — додав він.

Відомо, що в Молдові виявили такий безпілотник в одному з населених пунктів Каушенського району. На місце одразу вирушили екстрені служби. Цей дрон показав користувач мережі Х із ніком AIR FOX, який служить у Повітряних силахЗ СУ. Він ідентифікував як фальш-ціль, які війська РФ останнім часом запускають одночасно з "Шахедами".

"Кілька тижнів тому писав про новий тип БПЛА, який гостинно завітав до нашої зони відповідальності. На фото БПЛА "Пародія", який ліг відпочити в Молдові. Цей тип використовують як фальш-ціль. Він дешевий, а це і є головним критерієм. А ще маленька вага допомагає зробити дальній тріп. Це в двох словах", — написав він.

Додамо, що в Україні тим часом вже продають "Шахеди" для свят та дітей. У ЗСУ б’ють на сполох і заявляють, що це жорстоко та жорстко.

Читайте також: