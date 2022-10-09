"Партія антимобілізації": російський опозиціонер розповів про "гризню" в оточенні Путіна

Серед "веж Кремля" з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ, зокрема – міністра оборони Шойгу і потенційного наступника Путіна, секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.

Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі каналу "Еспресо".

"У Кремлі дуже серйозна боротьба після оголошення мобілізації. З'явилася партія антимобілізації, до якої долучений Кадиров, Пригожин, Золотов і, де факто, її очолює сам Кирієнко. Це партія намагається "з'їсти" тих, хто відповідає за мобілізацію – Шойгу та Патрушева", – зазначив він.

Пономарьов припускає, що ця група хоче призначити очільника Росгвардії Віктора Золотова міністром оборони, а Кадирова поставити на місце Золотова.

"Це насправді величезна небезпека для самого Путіна, тому що, якщо Кадиров вийде на федеральний рівень, це суттєво. Рішення змінити Шойгу, я вважаю, що воно є, а рішення щодо призначення Золотова та Кадирова немає", – підсумував опозиціонер.

Кадиров хоче нову посаду

Інформація про те, що скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров хоче перебратися до Москви, вже кілька місяців шириться Мережею.

За словами експерта Олега Жданова, у Кадирова, очевидно, справи не зовсім хороші у Грозному. На думку експерта, Кадиров, ймовірно, шукає собі систему безпеки — "тепле місце, де його не зможуть дістати".

Проте експерт, на відміну від Пономарьова, говорив про існування протиріч між Золотовим і Кадировим.

Заколотники?

Водночас, публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують слова Пономарьова про певний союз між ними. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.