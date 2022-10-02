Партія миру посилюється: у ГУР розповіли, як кремлівські еліти хочуть відмежуватись від Путіна

Деякі представники так званих "кремлівських еліт" незадоволені імперськими амбіціями Путіна і намагаються знайти можливість піти від російського диктатора.

Про це заявив представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує "УНІАН".

За його словами, наразі окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку каналів та комунікацій з Заходом та Україною. Російські "еліти" хочуть убезпечити себе, свої статки і відмежуватись від диктатора. Прізвища представник ГУР відмовився назвати, бо вони "ще можуть знадобитися".

"Тому нехай вони поки що будуть утаємничені. Проте, можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін" і справді схиблений диктатор. Далеко не всі поділяють історичні позиції Медвєдева, Патрушева й інших. З кожним новим рівнем такої ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил по звільненню окупованих територій, ця партія миру в середині Росії, безумовно буде посилюватися", – каже Юсов.

Представник ГУР Міноборони певен: Путіна чекає фіаско. Питання лише в тому, що чекає диктатора: політичне фіаско, міжнародний трибунал, палацовий переворот чи суд Лінча на вулиці.

Раніше політичний експерт Валерій Клочок заявив, що усунення Путіна елітою може бути одним з варіантів вирішення кризи в Росії. На його думку, російська еліта хоче усунути президента Росії Володимира Путіна, щоб зберегти чинну модель влади.

Читайте також: