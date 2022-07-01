"Партія регіонів" та "ОПЗЖ": в СБУ розкрили імена українських експосадовців, які працюють на ФСБ

"Партія регіонів" та "ОПЗЖ": в СБУ розкрили імена українських експосадовців, які працюють на ФСБ

В Україні російська ФСБ “вирощувала” собі так звану “місцеву владу”, яку можна було поставити в містах у випадку їх окупації.

Зокрема мова йде про колишніх членів “Партії регіонів”, а також про політиків від “ОПЗЖ”.

Про це в інтерв’ю “Главкому” повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

За його словами, ФСБ тримала на готові цілу низку “кадрів”, яким хотіли роздати посади. Формуванням окупаційних адміністрацій мали займатися безпосередньо російська ФСБ.

“Вже з середини лютого цього року вони виїхали в прикордонні області РФ та Білорусі, а частина перебувала в тимчасово окупованому Криму. Що стосується персоналій, то мова йде про колишніх членів “Партії регіонів”, які давно втекли з України, та про політиків з “ОПЗЖ”. Вони дуже хотіли повернутися до влади, спираючись при цьому на підтримку російських військ. У нас є інформація і про інші персоналії, але не про все наразі ми можемо говорити публічно. Якби того ж брата Царьова ми б розсекретили передчасно, не дійшло б до факту вчинення ним злочину, і тоді довести його провину було б дуже важко”, – наголосив речник СБУ.

Він також додав, що зрадниками серед українських експосадовців виявилися колишній міністр оборони Лебедєв, екс-голова СБУ Якименко, ексміністр МВС Захарченко, ексзаступник секретаря РНБО Сівкович, колишній голова Адміністрації президента Клюєв.

За даними СБУ, вони відігравали та продовжують відігравати важливу роль у співпраці з російською агентурою. Сівкович та Клюєв, наприклад, створили у Москві так званий “політичний офіс”. Хоча курує цей “офіс” п’ята служба ФСБ. Зокрема ці дві особи підбирали лояльних до Росії людей, яких планувалося зробити окупаційною владою”.

“Ці люди мали доступ до найбільших таємниць. І вони досі можуть підтримувати контакти із своїми колишніми підлеглими, які тим чи іншим чином впливають на певні процеси та прийняття певних рішень”, - підкреслив Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, що колишньому меру Києва Черновецькому оголошено про підозру у держзраді.