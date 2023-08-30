Партизани "АТЕШ" підірвали в Новій Каховці штаб партії "Единая Россия" (фото)

Згоріла вся документація, яку окупанти завезли до "виборів", призначених на 8-10 вересня.
Партизани з руху "АТЕШ" 29 серпня підірвали в окупованій Новій Каховці штаб російської партії "Единая Россия".
Про це повідомили в "АТЕШ" та поінформував депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
За заявами партизанів, вони підірвали передвиборний штаб партії "Единая Россия" на вул. Першотравнева, 14 о 21:00. Також були ліквідовані три російські військові, які відповідали за охорону цього об'єкту.
"Внаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня. Ми не зазнаємо рашистських псевдовиборів на нашій території!" – наголосили в "АТЕШ".
Водночас Хлань повідомив, що серед цивільних постраждалих немає та зазначив: "Ювелірна робота".
Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що російські загарбники готуються до виборів на тимчасово окупованих територіях. Задля ворог "набирає" людей у самій Росії та звозить їх до України.
Читайте також: