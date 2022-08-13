"Партизани будуть раді": стало відомо, куди тікають окупанти з правого берега Дніпра у Херсонській області

Після того, як ЗСУ пошкодили в Херсонській області всі логістично важливі для окупантів мости, російські війська переміщуються на лівий берег Дніпра, а також – до захопленого Мелітополя.

Усе тому, що Мелітополь є найближчою точкою до окупованого Криму.

Про це розповів міський голова Іван Федоров, повідомляє "24 канал".

"Наші сили спротиву, партизани будуть раді їх зустрічати", – зазначив мер.

Він уточнив, що з’явилися перші чіткі повідомлення про те, що хтось із російських загарбників переїхав з Херсонщини до Мелітополя, оскільки це найближча точка до Криму. Наразі ще належить з’ясувати, хто з ватажків окупантів потрапив до міста.

"Наші спецслужби повідомлять про це. А те, що росіяни тікають з правого берега Дніпра – це гарний знак, на який давно чекали", – наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що командири покинули російських військових на правому березі річки Дніпро у Херсонській області, а самі тікають на лівий берег.

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