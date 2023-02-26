Таємничі партизани: що відомо про вибухи на білоруському аеродромі в Мачулищах і хто до них причетний

ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.
Сьогодні, 26 лютого, на білоруському аеродрому в Мачулищах поблизу Мінська, де базується російська авіація, зазнав пошкоджень ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.
Вибух стався на військовому аеродромі "Мачулищі", звідки злітають російські ракетносці МіГ-31. Пошкодження міг отримати розвідувальний літак РФ ДРЛВ А-50 ВКС.
За інформацією BYPOL, унаслідок двох вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена. Літак отримав серйозні ушкодження та поки "точно вже нікуди не полетить".
Версія 1: партизани
Білоруськи опозиційний проєкт ByPol повідомив, що до вибуху причетні білоруські партизани, що боряться з режимами Путіна і Лукашенка.
Керівник BYPOL Олександр Азаров заявив виданню білоруському опозиційному виданню "Наша Ніва", що до диверсії на аеродромі в Мачулищах причетні білоруські партизани.
У коментарі "Белсату" він додав, що ці диверсанти уже покинули територію Білорусі і перебувають у безпеці.
"Це були дрони. Учасники операції - білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі виїхали, нехай тепер шукають вітру в полі", - каже Азаров.
За його словами, операція готувалася кілька місяців. Керівник BYPOL висловив думку, що режим Лукашенка не називатиме цей напад приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні:
"Вони можуть говорити, що завгодно, але я не думаю, що Лукашенку зараз зручно нападати на Україну. Дійсно, він може використовувати цю акцію, щоб звалити все на українців, але зараз у Білорусі недостатньо російських військ, щоб розпочати новий наступ на Україну з території Білорусі", - припустив білоруський опозиціонер.
А може це ЗСУ?
Офіційно українська сторона не підтверджувала свою причетність до інциденту. Як відомо, ЗСУ не б'ють по території Білорусі, щоб не дати режимові Лукашенка підстав для вступу у війну на боці Росії.
Окупанти як в рот води набрали
Режим Путіна і Лукашенка те, що сталося, поки не коментували.
Як пише Meduza, у так званому "МНС" Білорусі повідомили, що інформація про вибухи до них не надходила, а в "Міноборони" заявили, що "нічого серйозного не сталося".
Що відомо про А-50
А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного стеження. Він призначений для супроводження повітряних цілей та координації пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні.
Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності:
- бомбардувальники: до 650 км
- винищувачі: 300 км
- крилаті ракети: 215 км
За інформацією аналітиків "Беларускі Гаюн", цей борт прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року і пробув там 54 дні, зробивши 12 вильотів. До цього, попереднього разу, борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.
У повітряно-космічних силах РФ є лише 9 таких літаків, при чому удосконалених (з модифікацією "У") – лише 6 одиниць.
Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість одного такого літака становить $330 млн.
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