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Партизани і розкол серед окупантів заважають РФ анексувати українські території - ISW

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Партизани і розкол серед окупантів заважають РФ анексувати українські території - ISW

Фото: Associated Press

Окупанти можуть влаштувати "домашні референдуми" й одночасно збирати розвіддані.

Російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням "референдумів", щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, що відкладають спроби анексії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Українські партизани і внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями", - вважають аналітики.

Російські військові перетворять "опитування" на операції зі збору розвідданих, щоб виявити проукраїнських прихильників на окупованих територіях.

Крім того, російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на українські удари по російських тилових районах в Криму.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попереджав про покарання всіх причетних до незаконних "референдумів" у Херсонській і Запорізькій областях.

Раніше стало відомо, що СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування усіх зрадників та їхніх "координаторів" з Росії, причетних до організації псевдореферендуму у Херсонській області.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов оцінив, що ЗСУ на сьогодні зробили неможливим проведення Росією "референдуму" в Херсонській області. Адже вже за тиждень-два російські війська будуть позбавлені можливості взагалі здійснювати якісь активні дії в області.

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