Партизани ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені" у Новій Каховці

Партизани на захопленій Херсонщині успішно перешкодили росіянам провести так звані "вибори" на окупованих територіях.

Українське підпілля у Новій Каховці провело успішну диверсію проти окупаційної адміністрації на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, українське підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони “бюлетенів” та “виборчих дільниць”, під час псевдовиборів, влаштованих кремлем на ТОТ.

Внаслідок підриву авто – один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, раніше у СтратКомі ЗСУ показали відео, як українські військові виявили та знищили вантажівку, на якій окупанти перевозили виборчі матеріали та бюлетені.

Крім того, ГУР провело спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській Запорізької області, внаслідок чого було знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдовиборів. Склад підірвали зсередини приміщення. Всі друковані матеріали – знищено.

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