Партизани на окупованих територіях зупиняють мобілізацію і змушують росіян користуватись гривнею

Якщо ви чуєте історію про підрив у ресторані чи в авто якогось російського окупанта високого рангу – це можуть бути наші сили спротиву, українські партизани, які діють у тилу ворога.

Вони свої спецоперації ніде не афішують, а коли у них запитуєш: «Це ви підірвали російського офіцера в УАЗику?» - відповіді ви навряд чи отримаєте. А все тому що їхня діяльність має високий рівень секретності, але для ТСН вони зробили виняток і у центрі національного спротиву розповіли про деякі аспекти діяльності на окупованих територіях.

Як люди, на конкретних прикладах вже чинять опір на окупованих територіях?

Абсолютно різними методами. Перший, найпоширеніший метод - це те, що люди буквально кожного дня бомблять листівками, графіті та плакатами окуповані міста. Є абсолютно різні листівки, різного прояву Це залежить від уяви людини. Хтось від руки малює: «Оккупант чаще оборачивайся, мы здесь». Це часто можуть бути чіткі погрози комусь конкретному. Це може бути загалом: «Слава Україні, Слава ЗСУ, це Україна». Все це речі, які робить кожен на місці і яскравий приклад те, що ми бачили на День Росії так званий коли наші люди порозкидали портативні колонки і увімкнули гімн України. Це те, що елементарно радили робити на місцях і ми в своїх влогах пояснюємо, яким чином це робити безпечно, щоб не наштовхнути на себе ворога.

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Як Ви оцінюєте ефективність вашої роботи серед населення?

Сьогодні по окремих напрямках вона є досить високою. Той самий зрив введення рубльової зони, яку хотіли зробити окупанти ще до червня місяця. Ми проводили масову інформаційну компанію для нашого населення, для підприємців, для відмови користування рублем. Це є не лише наша робота, це є комплексна робота, яку проводять різні служби, і ми. І це для нас важливий був момент зривати введення рубля на південних територіях. Він зірваний і ще російські військові змушені користуватися гривнею в тому ж Херсоні, бо у них просто немає можливості розрахуватися.

Це дійшло до того рівня, що з Криму завозять російських підприємців і вони їздять працювати до Херсону, пробують налагодити якусь роботи, але у них не виходить. І це дійшло вже до того рівня, що так звані адміністрації, оці військові окупаційні, вони починають вижимати регіони. Вони починають вивозити зерно з півдня України. Вони вивозять метал, а все тому, що вони не можуть самі для себе гарантувати, що вони протримаються. Їм ліпше вивезти, змародерити, вкрасти. Це у них на ментальному рівні, починаючи від пральної машинки якогось бурята на Київщині, закінчуючи цистернами зерна, які вивозять з Півдня України.

Ви згадали про окупаційні військові адміністрації. Як вони функціонують?

Вони не працюють зараз нормально. Їх навіть не можна зараз нормально оцінити їхню роботу, бо в травні місяця, на початку травня вони не могли вікно поміняти в Херсонській міськраді. Там все не так ок, як вони розповідають і по ідеї вони мали б налагодити по якихось районах цю роботу у них це не виходить.

От, Херсон, Херсонщина, серед 60 шкіл, директорів шкіл, які зібрав гауляйтер Сальдо, лише 2 сказали, що готові працювати з колаборантами і з окупаційною владою. Що у них з цього вийде? Дуже сумніваюсь, що вийде, тому що самі колективи шкіл відмовляються працювати на окупанта. Якщо ми сьогодні говоримо про те, як просто, елементарно однією дією можна саботувати роботу окупаційної адміністрації, це той факт, що на Півдні люди масово відмовляються від вручення російського паспорта. За останніми даними, росіяни пропонують вже по 10 тисяч рублів лиш аби люди брали паспорт. Якщо ми говорим по окремим містам, так щоб без імен і без самого міста, місто в, г, д, на Півдні то окупанти навіть не мають особистих даних людей. Чому? Тому що коли наші чиновники виїжджали, залишали ці міста, або ж навіть лишились працювати, вони зробили все, щоб знищити особисті дані місцевих мешканців. Сьогодні чому важко провести той самий референдум, який пробують провести вже п’ять разів? А просто тому, що елементарно немає персональних даних. Окупанти сьогодні намагаються їх обманом зібрати з людей. Продзвонюють ніби з опитуваннями, як вам живеться, чи все ок, намагаються збирати особисті дані українців.

Судячи з усього дані про українців їм потрібні не лише для проведення референдуму, але й для ефективної мобілізації. В ЗМІ досить часто пишуть, що вони намагаються мобілізувати до своїх військових формувань чоловіків на окупованих територіях. Що відомо про це?

Якщо ми говоримо про кампанію з мобілізації на окупованих територіях, ми провели кілька інформаційних кампаній по зриву цих процесів. Відповідно те, що потрібно робити, яким чином потрібно проводити різного роду протести на підприємствах. Сьогодні за нашою інформацією кілька ключових підприємств Луганська, кілька шкіл зупинили свою роботу через відсутність чоловіків, які не хочуть працювати через те, що їх можуть мобілізувати. Водночас, наша інструкція щодо того, яким чином здатися в полон ЗСУ, якщо вас вимушено мобілізували окупанти, це є один з найпопулярніших матеріалів на нашому сайті. Він завдяки нашим фахівцям таргетується на окупованих територіях. Найбільше його переглядають в Донецькій області. Навколо Донецька і сам Донецьк. Тому на сході призупинили темпи мобілізації.

Нас можуть дивитися і українці з окупованих територій, скажіть куди заходити, на який сайт, щоб дізнатися як ефективно чинити спротив окупанту?

Сьогодні центр національного спротиву в пошуковій системі. Відповідно першим буде наш сайт. Через сайт - https://sprotyv.mod.gov.ua/ ви зможете подивитися, які є соцмережі. Є YouTub канал центру спротиву де у нас є відео методички. Буквально під каву можна подивитися 6-7 хвилин відео, щоб подивитися, яким чином можна чинити саботаж: побутовий, комунальний. Яким чином можна доєднатися до тиску на ворога морально-психологічно.

Це, насправді важливо як і підтримка українців. Показати цю підтримку, що ми бачимо спротив на окупованих територіях, що ми не забуваємо, що ми щодня про вас пам’ятаємо. Пам’ятаємо про Херсон, Бердянськ, Мелітополь. Це в силах зробити кожного українця, кожного хто має гаджет, має Інтернет. Дивіться, сьогодні видно, що в Херсоні розклеїли листівки, а сьогодні в Мелітополі графіті намалювали, а сьогодні в Енергодарі вчителі відмовилися працювати з адміністрацією окупаційною. А вот подивіться, що люди довели до того, підприємці, що руські солдати мають користуватися гривнею. Повірте, коли люди з окупованих територій пробиваються через цей інформаційний купол, який будує Росія, і читає ці новини і бачить ці сторіс, і коли просто випадкова людина згадає, що вісім років тому вона в Києві вчилася з дівчинкою, яка з Бердянська, вона їй напише, а як ти там, а як твої справи. Повірте, це дуже вагомий внесок кожного хто може це зробити і це треба робити.

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