Партизани на пляжі в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1"

Партизани в Сочі виявили російську систему ППО "Панцирь-С1", яку розмістили прямо на пляжі для відпочивальників. Агенти руху опору зафіксували, що ця система розташована біля пляжу Куба.

Про це повідомив рух опору "АТЕШ".

В повідомленні зазначено, що через побоювання ракетних атак росіяни не обирають спеціально місця для розміщення військових об'єктів і навіть пляжі, де відпочивають люди, не є перепоною для їх розміщення.

Партизани повідомили, що продовжать фіксувати розташування військових об'єктів, щоб вивести їх з ладу.

Нагадаємо, українські військові знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" окупантів у Херсонській області. Вартість такого комплексу приблизно 15 мільйонів доларів.

29 лютого 2024 року українські військові успішно уразили російський ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" поблизу села Ґоловчіно в Бєлгородській області. Комплекс, вартість якого близько 15 мільйонів доларів, виведений з ладу, екіпаж зазнав поранень.

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