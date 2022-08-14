Партизани не сплять: під Мелітополем залізничний міст проявив "жест доброї волі"

Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях продовжує успішно працювати проти ворога. У суботу, 13 серпня, під окупованим Мелітополем партизани підірвали залізничний міст, яким загарбники із Криму перевозили військову техніку та озброєння.
За інформацією Офісу президента, міст зруйнований частково. Однак від учорашнього дня жоден ешелон з військовою технікою з Джанкоя не приїхав до Мелітополя.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.
Радник керівника ОП зауважив, що поки складно передбачити, коли російським військовим вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух. За його словами, через це "росіяни оскаженіли".
"Щось у них по-великому не зрослося. HIMARS + партизани - запорука гостинності півдня України", - написав Арестович.
Нагадаємо, за інформацією депутата Херсонської облрадии, наступні два тижні будуть вирішальними для області.
Читайте також:
- Маємо шанс побачити, як цей герой йде в атаку десь під Снігурівкою: Арестович прокоментував затримання Гіркіна
- Вимагають погодитись на зарплату в рублях та катують: розвідка - про ситуацію на окупованій Херсонщині
- Заплатив 3 тис. доларів, але нікуди не виїхав: на Закарпатті "зцілився" ухилянт, який хотів втекти за кордон