Партизани показали місце базування та пересування техніки росіян в окупованій Горлівці – відео

Агенти партизанського руху "Атеш" виявили місце базування техніки російських військових у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині. Також їм вдалося зафіксувати переміщення танків.

Про це "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.

"Ми знаємо місце, де базується дана техніка, координати місця передали Силам оборони України, чекаємо на швидку реакцію. Продовжуємо розвідку всіх військових об'єктів в Росії. Наше завдання оперативно передавати будь-яку інформацію, яка допоможе деокупувати Донецьку та інші області Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "АТЕШ" здійснив комплексну розвідку аеродрому Саки (фото).

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