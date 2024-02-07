Партизани показали місце базування та пересування техніки росіян в окупованій Горлівці – відео

"Атеш" зафіксували місце базування російської техніки на Донеччині.
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили місце базування техніки російських військових у тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині. Також їм вдалося зафіксувати переміщення танків.
Про це "Атеш" повідомив у Telegram-каналі.
"Ми знаємо місце, де базується дана техніка, координати місця передали Силам оборони України, чекаємо на швидку реакцію. Продовжуємо розвідку всіх військових об'єктів в Росії. Наше завдання оперативно передавати будь-яку інформацію, яка допоможе деокупувати Донецьку та інші області Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, "АТЕШ" здійснив комплексну розвідку аеродрому Саки (фото).
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