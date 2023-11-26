Партизани показали місця у Криму, де окупанти ховають кораблі – фото

Учасники партизанського руху "Атеш" постійно моніторять ситуацію з Чорноморським флотом у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, вони фіксують типи суден, що з'являються у морі біля півострова та відстежують маршрути їхнього пересування.

Про це повідомила пресслужба руху.

"Атеш", зокрема продовжує спостереження за Карантинною бухтою у Севастополі.

"Військові кораблі є однією з наших пріоритетних цілей і тому агенти "АТЕШ" ведуть безперервний моніторинг морського простору біля берегів Криму. Ми ретельно спостерігаємо за типами суден та маршрутами їхнього прямування. Агенти активно збирають та передають інформацію до потрібних рук, спрямовуючи всі зусилля на якнайшвидше звільнення півострова від рашистів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти ховають кораблі у Севастополі

Окупанти ховають кораблі у Севастополі

Окупанти ховають кораблі у Севастополі

Окупанти ховають кораблі у Севастополі

Партизани зазначили, що окупанти продовжують використовувати Крим для своїх злочинних дій та логістичних потреб.

"Проте ми не дозволимо цьому довго продовжуватися і докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого його звільнення", - наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, у Севастополі вранці 26 листопада пролунали вибухи – окупанти перекрили міст (відео)

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