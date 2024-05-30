Партизани працюють: у Маріуполі смертельно отруїли алкоголем окупантів

Ліквідацію псевдополіціянтів та військових організували партизани із "Маріупольського Спротиву" разом з рухом "Атеш".

У Маріуполі четверо російських окупантів отруїлися алкоголем і померли.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"У так званому Приморському районному відділенні МВС "ДНР" смертельно отруїлися четверо окупантів. Ліквідацію псевдополіціянтів та військових організували партизани із "Маріупольського Спротиву" разом з рухом "Атеш", – йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, наразі окупанти активно вживають алкоголь місцевого виробництва, який їм передають як "гуманітарну допомогу".

Зазначається, що наразі окупанти намагаються приховати інформацію про інцидент.

Нагадаємо, на Бєлгородщині солдати РФ масово зловживають спиртними напоями. Відповідну розмову росіянок перехопило ГУР. "Там вся пивнушка в вояках. Пиво набирают тоннами… В каком состоянии они, б***ь, воюют", – каже мешканка Шебекінського району своїй співрозмовниці.

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