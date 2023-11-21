Партизани працюють: у Мелітополі окупанти отруїлися замовленою їжею із кафе

Наразі окуцаційна "влада" розшукує кур'єра, який доставляв їжу, але його не можуть знайти.

У Мелітополі Запорізької області продовжують діяти партизани. Днями окупанти замовили їжу в одному із місцевих кафе та отруїлися, частина із них загинула.

Про це розповів мер захопленого Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Ми - Україна" у вівторок, 21 листопада.

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"Є чергова партія ліквідованих окупантів. Днями з'явилася інформація про отруєння росіян. Про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Там йдеться, що вони замовили їжу в одному із місцевих кафе. Після того, як вони скоштували цю їжу - всі колективно отруїлися. Частина із них загинула. Вони більше не зможуть воювати проти нашої держави", - сказав він.

За словами Федорова, окупанти не можуть знайти кур'єра, який доставляв їжу.

"Але це і є дієвий спротив, який продовжує чинитися у Мелітополі уже після, на жаль, майже скоро 2-х років окупації", - наголосив мер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти на смерть отруїлися замовленою їжею в окупованому Мелітополі. Супротив в дії

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вибухнув штаб російських окупантів. Внаслідок цього загинули щонайменше три російські офіцери. Це підтвердили у ГУР.

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