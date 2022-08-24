Партизани прикрасили до свят окуповані міста українською символікою

Українські партизани прикрасили вулиці поки що окупованих росіянами міст державною символікою, йдеться в ТСН.

Синьо-жовті прапори та український герб у національних кольорах з’явились на вулицях Нової Каховки, Бердянська, Енергодара, Таврійська і Токмака. Біля будинків, на під'їздах, у парках, на культурних пам'ятках і навіть просто на стовбурах дерев замайоріла українська символіка. І поряд із нею напис: "Ми під синьо-жовтим стягом здобули Незалежність, під ним і знищимо рашизм".

Так наші партизани нагадали росіянам, що всі нині окуповані міста - це України і вони будуть звільнені від ворога.

Водночас масові заходи до Дня Незалежності з міркувань безпеки скасували майже по всій Україні. Особливо пильними через загрозу обстрілів та провокацій закликають бути мешканців прифронтових та прикордонних областей.

На Харківщині зараз триває подовжена комендантська година - виходити на вулицю людям заборонено до 7 ранку 25 серпня. Виняток зробили лише для власників собак, їм дозволили прогулянки не далі, ніж за 100 метрів від дому.

Жодних людних святкувань не буде у Дніпрі, Одесі, Сумах, Запоріжжі. У деяких західних областях усе ж заплановані акції з ушанування загиблих за Україну, а також концерти.

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