Партизани проникнули на військовий аеродром у Євпаторії та виявили цікаві об'єкти (фото)

Партизани руху "Атеш" проникли на територію аеропорту окупантів в Євпаторію та виявили ЗРПК і декілька літаків.

Про це інформує військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України на сторінці у телеграм.

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За інформацією партизанів, на аеродромі було виявлено ЗРПК "Панцирь" та кілька літаків BЕ-12 та AН-12. Відповідно до наявної інформації, на цьому об'єкті проводяться ремонтні роботи деяких бортів. Також була встановлена ​​відсутність постійної охорони всієї території.

Партизани також оприлюднили координати аеропорту: 45.217859, 33.391138

"Атеш" не перестає стежити за окупантами та знаходити нові військові об'єкти по всій території Криму. Ми не дамо рашистам використовувати анексовані території у своїх злочинних цілях", - йдеться у повідомленні.

Аеропорт в Євпаторії (Крим) / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Аеропорт в Євпаторії (Крим) / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, раніше у ГУР прокоментували спецоперації в Криму.