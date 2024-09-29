Партизани розвідали базу мотострілецької бригади ЗС РФ на Донеччині: що вони там виявили (фото)

Ворог розташував базу в одному із житлових будинків селища.
Виявлено базу 57-мої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ в Донецькій області.
Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".
Партизани оприлюднили фото бази окупантів, що розташована в одному із житлових будинків села Ялинське.
"Військові Росії та техніка переміщуються потай, щоб уникнути виявлення. База, як та інші об'єкти бригади замасковані через великі втрати в підрозділі", — повідомили агенту руху.
ВОни також зазначили, що антени окупанти розгортають лише на час роботи, після чого ховають через постійні прильоти. Місце збереження боєприпасів постійно змінюється.
Нагадаємо, раніше партизани руху "АТЕШ" розвідали базу постачання окупантів у Сімферополі, де розташовані склади з продовольством.
Читайте також:
- "Поруч є наші люди": офіцер ГУР розповів, як діє українське підпілля в окупації
- Партизани знайшли таємні склади зі снарядами РФ у Запорізькій області: фото, відео
- Кабмін встановив розмір компенсації сім'ям загиблих та пораненим: яким категоріям та суми виплат