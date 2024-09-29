Партизани розвідали базу мотострілецької бригади ЗС РФ на Донеччині: що вони там виявили (фото)

Виявлено базу 57-мої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ в Донецькій області.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Партизани оприлюднили фото бази окупантів, що розташована в одному із житлових будинків села Ялинське.

Атеш розвідав базу 57-ї омсбр ЗС Росії в Донецькій області

"Військові Росії та техніка переміщуються потай, щоб уникнути виявлення. База, як та інші об'єкти бригади замасковані через великі втрати в підрозділі", — повідомили агенту руху.

Атеш розвідав базу 57-ї омсбр ЗС Росії в Донецькій області

ВОни також зазначили, що антени окупанти розгортають лише на час роботи, після чого ховають через постійні прильоти. Місце збереження боєприпасів постійно змінюється.

Нагадаємо, раніше партизани руху "АТЕШ" розвідали базу постачання окупантів у Сімферополі, де розташовані склади з продовольством.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.