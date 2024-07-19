Партизани розвідали розташування ворожого спецназу "Арбат" у Горлівці (фото)

Агенти передали вивідану на окупованій Донеччині інформацію про ворога "у потрібні руки!"
Партизани з руху "Атеш" розвідали місце розташування російського загону спеціального призначення "Арбат" в окупованій Горлівці на Донеччині.
Про це повідомляється в телеграм-каналі руху.
Агенти "Атеш" змогли близько підібратися до одного з російських бойових підрозділів на окупованій території Донецької області.
Під час спостереження партизани встановили, що російські загарбники паркують свій особистий транспорт навколо території; чергування на КПП відбувається у цивільному одязі по три особи для конспірації. Допуск автомобільної техніки на територію дозволено лише командному складу загону та на військових номерах.
За кілька днів стеження агенти також дізналися, що за сигналом тривоги весь особовий склад залишає розташування і відбуває або пішки, або на особистим транспортом подалі від військового об'єкта.
Переміщення вантажних автомобілів відбувається тільки вночі, щоб не потрапляти на очі місцевим.
"Інформація вже передана у потрібні руки! А ми й надалі стежитимемо за загоном спеціального призначення "Арбат" у Горлівці!" – наголосили в русі "Атеш".
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До слова, раніше в "Атеш" повідомили, що в окупованій Євпаторії російські загарбники розташували велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії безпосередньо на міських пляжах.
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