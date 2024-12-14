Партизани руху "АТЕШ" виявили критичний об’єкт росіян у окупованому Криму: подробиці (фото)

Партизани руху "АТЕШ" повідомили про значний розвідувальний успіх на західному узбережжі окупованого Криму. Агент організації виявив розташування радіолокаційної бази в селищі Уютне під Євпаторією.

Про це повідомила пресслужба руху.

На території військової частини окупантів розміщені радіолокаційні станції 5Н84А та "Оборона-14", які використовуються для моніторингу повітряного простору та передачі даних на командні пункти. Цей об’єкт відіграє ключову роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем та координації військових операцій російських військ.

За даними "АТЕШ", база неодноразово ставала ціллю розвідувальних операцій їхніх агентів. Отримана інформація була передана Силам оборони України, що дозволило завдати успішного удару по об’єкту 4 січня 2024 року.

База у Євпаторії / Фото АТЕШ

База РФ у Євпаторії / АТЕШ

Повідомляється, що повне знищення цього об’єкта – лише питання часу. Ліквідація бази завдасть серйозного удару по можливостях російських окупантів у Криму та посилить ефективність українських військ у боротьбі за звільнення півострова.

Нагадаємо, що партизану руху "Атеш" повідомляли, що росіяни планують повернути свої кораблі до Севастополя. Загарбники будують нові оборонні споруд для захисту від атак безекіпажних катерів.

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