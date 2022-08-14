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Партизани у Мелітополі підірвали залізничний міст: окупанти в істериці розшукують патріотів України

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Партизани у Мелітополі підірвали залізничний міст: окупанти в істериці розшукують патріотів України

Фото: Сергій Гайдай

Партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст.

Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли. 

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. 

За його даними, партизани підірвали залізничний міст на південно-західному напрямку від Мелітополя. Тепер загарбники не зможуть перекидати військову техніку з окупованого Криму. Росіяни ж вже другу добу не можуть відремонтувати міст. 

"Більше того, від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав Іван Федоров. 

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч проти неділі, 14 серпня, знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
770
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