Партизани в Мелітополі відкрили "полювання" на гауляйтера: за голову ватажка окупантів пропонують 10 тис. доларів

Партизани в Мелітополі відкрили "полювання" на гауляйтера: за голову ватажка окупантів пропонують 10 тис. доларів

Українські партизани заявили про "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя.

За голову очільника російських військових пропонують 10 тис. доларів. Відповідні оголошення розмістили по всьому місту.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у медіацентрі "Україна – Укрінформ".

"Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію у 10 тис. доларів", - каже Федоров.

За словами мера Мелітополя, за такі кошти самі російські окупанти погодяться "прибрати" свого очільника.

Крім того, Федоров каже, що наразі серед основних проблем окупованого Мелітополя — безробіття, відсутність у людей коштів на прожиття, а також захмарні ціни на продукти харчування.

Вкрай важкою залишається і безпекова ситуація – окупанти продовжують викрадати людей. Востаннє загарбники викрали пастора церкви просто посеред служби.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти хочуть ввести у місті смертну кару і вже заявили про це у росЗМІ.

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