Партизани відрізали армію РФ від постачання на Запорізькому напрямку: деталі операції

Це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.
Сьогодні, 13 жовтня, в окупованому Мелітополі підрозділ Руху опору ССО підірвав потяг загарбників, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.
Про це передає пресслужба Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.
"ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку", – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався о 07:30 ранку. Українські диверсанти підірвали залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ.
Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога.
У Центрі національного спротиву додали, що партизани підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку віз пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.
У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.
За інформацією Центру, станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан.
"Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", –йдеться в повідомленні.
Також Центр національного спротиву нагадав, що це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.
Раніше повідомлялося, що партизани пробралися просто до окопів росіян у Криму (відео).
Читайте також:
- Партизани провели успішну операцію в Генічеську: мінус техніка росіян (фото)
- Партизани ліквідували окупантів, які перевозили "бюлетені" у Новій Каховці
- У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів - Андрющенко