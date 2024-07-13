Партизани виявили базування розвідників РФ у Севастополі – фото

У Севастополі партизани руху "АТЕШ" вистежили місце розташування одного з підрозділів Головного розвідувального управління Росії (ГРУ).

Про це АТЕШ" повідомило у Telegram-каналі.

"Агентів АТЕШ спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці виявили чимало військової техніки, незважаючи на встановлений високий паркан. Але найголовніше вдалося дізнатися далі, у процесі стеження", - йдеться у повідомленні.

Координати: 44.567545, 33.403625.

Розташування одного з підрозділів ГРУ РФ у Севастополі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Розташування одного з підрозділів ГРУ РФ у Севастополі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Розташування одного з підрозділів ГРУ РФ у Севастополі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Саме тут під прикриттям здійснюють свою діяльність підрозділ ГРУ. Попри те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, партизани вирахували кожний.

"Нам вдалося зафіксувати більшу частину з них, дізнатися їхні дані, місця проживання та маршрути переміщень. Частину наявної інформації було передано Силам Оборони України. Інша частина – залишилася нам. Тому є дві рекомендації для тих, хто проходить службу тут: 1) оглядатися та готуватися до сюрпризів; 2) зв'язатися з нами та розпочати співпрацю", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, агент "АТЕШ" з числа військових РФ показав тренувальну базу окупантів на Луганщині.

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