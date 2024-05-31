Партизани влаштували диверсію в Маріуполі: що накоїли (фото)

Завдяки діям партизан було перекинуто російська фуру з зерном.

В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію, завдяки якій запобігли викраденню ворогом чергової партії українського зерна.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, завдяки диверсії партизан на трасі Маріуполь – Новоазовськ було перекинуто російська фуру з зерном.

"Через диверсію маріупольських партизан було упереджено викрадення чергової партії українського зерна. Малими кроками до великого результату", – зазначив у повідомленні Андрющенко.

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У Маріуполі партизани перекинули російську фуру з українським зерном / Фото: "Маріуполь Спротив"

Місце диверсії на мапі в районі Маріуполя

До слова, напередодні партизани з руху "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в російському Ярославлі.

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