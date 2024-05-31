Партизани влаштували диверсію в Маріуполі: що накоїли (фото)

Завдяки діям партизан було перекинуто російська фуру з зерном.
В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію, завдяки якій запобігли викраденню ворогом чергової партії українського зерна.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Так, завдяки диверсії партизан на трасі Маріуполь – Новоазовськ було перекинуто російська фуру з зерном.
"Через диверсію маріупольських партизан було упереджено викрадення чергової партії українського зерна. Малими кроками до великого результату", – зазначив у повідомленні Андрющенко.
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До слова, напередодні партизани з руху "Атеш" здійснили диверсію на залізниці в російському Ярославлі.
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