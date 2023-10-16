Партизани з Євпаторії показали нікчемну оборону окупантів на узбережжі (фото)

Оборонні споруди ворога на березі Чорного моря – це звичайні насипи по коліно і кілька невеликих бетонних плит.

Партизани з руху "АТЕШ" повідомили, що в окупованій Євпаторії вздовж берегової лінії російські загарбники збудували убогі фортифікаційні споруди.

Про це свідчать зроблені партизанами фото.

"Агенти "АТЕШ" у Євпаторії діляться інформацією та фотоматеріалами фортифікаційних споруд. Особливо нас зацікавила оборонна лінія на місцевому пляжі. Вона становить звичайні насипи по коліно і кілька невеликих бетонних плит", – йдеться в заяві руху.

Там також повідомили, що місцеві жителі відверто сміються з того, як нікчемно окупанти підготувалися до оборони Євпаторії.

"Усі розуміють, що ті мільйони, які були виділені, – уже в кишенях місцевих чиновників різного рівня", – додали в "АТЕШ".

Рух закликав військових та цивільних у Криму до саботажу наказів окупаційної російської "влади".

Фортифікаційні споруди окупантів у Євпаторії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фортифікаційні споруди окупантів у Євпаторії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Фортифікаційні споруди окупантів у Євпаторії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Нагадаємо, напередодні в Мережі з’явилися супутникові знімки, які свідчать, що російські війська у Криму встановили загородження на вході до Севастопольської бухти, де розташована головна база Чорноморського флоту РФ.

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