Партизани "засвітили" охорону Кримського мосту ПЗРК – фото

Агенти "АТЕШ" ведуть спостереження за мостом у Криму.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" ведуть спостереження за "Керченським мостом" у тимчасово окупованому Криму. Вони показали охорону мосту системою переносного зенітно-ракетного комплексу.
Про "АТЕШ" пише у Telegram-каналі.
"Цей об'єкт росіяни охороняють особливо ретельно. Але розтин усієї системи протиповітряної оборони мосту – питання часу. Постійне спостереження дає правильне розуміння ситуації та дозволить використовувати знайдені вразливості в ешелонованій системі ППО "АТЕШ" , - йдеться у повідомленні.
В АТЕШ" додали, що виявлена система ПЗРК незабаром стане наступною метою високоточних українських ракет.
"Ми будемо вести систематичне спостереження та продовжуватимемо передавати зібрану інформацію СОУ для якнайшвидшого та повного звільнення наших територій", - наголосили партизани.
Нагадаємо, Росія намагається захистити Крим від ЗСУ експериментальною ППО – що про неї відомо.
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